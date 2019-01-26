أخبار مصر | "تدشين البنية التحتية لمظومة المخلفات".. أبرز مكاسب "التنمية المحلية" من زيارة ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تدشين البنية التحتية لمظومة المخلفات".. أبرز مكاسب "التنمية المحلية" من زيارة ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مكاسب كثيرة، اكتسبها الوفد الوزاري المصري، خلال زيارته في ألمانيا، منها بحث سبل التعاون المشترك في مجال إدارة المخلفات بإقامة البنية التحتية، ونقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية.

لقاء وزيرة البيئة الألمانية



بمجرد وصول الوفد الوزاري المصري إلى برلين ويضم كل من الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع اجتماعا موسعًا بالسيدة Svenja Schulze وزيرة البيئة وحماية الطبيعة الالمانية وقيادات الوزارة لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.



وتضمن اللقاء الذي حضره السفير الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة مناقشة اوجة التعاون حول سعى الحكومة المصرية لخلق نظام جديد متكامل ومستدام لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر من خلال تشجيع القطاع الخاص الالمانى للاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادى فى مجال ادارة المخلفات الصلبة البلدية باعتباره قطاعًا واعدًا وموجها للشباب خاصة فى مشروعات إعادة التدوير وانتاج الوقود البديل وتحويل المخلفات إلى طاقة وغيرها من المشروعات التي تهم القطاع الخاص الامر الذى سيسهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتشجيع رواد الاعمال والابتكارات فى هذا المجال.



لقاءات مع شركات ألمانية



كما عقد الوفد اجتماع، مع مسئولى شركة Black Forest Solution لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال إدارة المخلفات في إطار زيارة الوفد الى المانيا لبحث سبل التعاون المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية.

وتعد شركة Black Forest Solution من كبرى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات البيئية والإستشارية لتطوير منظومة إدارة المخلفات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمختلف الشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية من خلال إدارة المشروعات وتقديم دراسات الجدوى والحلول الفنية والعلمية لإدارة المنظومة.



وعرضت الشركة نشاطها في مجال الخدمات الفنية والاستشارية فيما يخص المخلفات الخطرة والطبية وإدارة المدافن والمخلفات الصناعية وإعداد الوثائق المتعلقة باتفاقية بازل، بالاضافة الي تسرب المواد البترولية في قطاع البترول.



وتم خلال اللقاء دعوة الشركة لزيارة مصر الشهر القادم للحوار من أجل الشراكة مع القطاعين العام والخاص حيث تعمل الشركة في العديد من دول العالم والشرق الاوسط وأسيا وأفريقيا وأوروبا. وتم خلال اللقاء دعوة الشركة لزيارة مصر الشهر القادم للحوار من أجل الشراكة مع القطاعين العام والخاص حيث تعمل الشركة في العديد من دول العالم والشرق الاوسط وأسيا وأفريقيا وأوروبا. حصاد الزيارة



وأنهى الوفد الوزاري، زيارته في ألمانيا، بعقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من وزراء الحكومة الألمانية وعلي رأسهم السيدة Svenja Schulze وزيرة البيئة وحماية الطبيعة ووزير الدولة للاقتصاد والطاقة أولريش نوسباوم وذلك بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا وتوفيق الخشن مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوكالة التعاون الألمانية GIZ.



كما قام الوفد الوزاري أيضًا بمجموعة كبيرة من اللقاءات الزيارات والجولات الميدانية لعدد من الشركات الألمانية العاملة في مجال ادارة المخلفات سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص في كل من برلين وكولن وبون ومن بين تلك الشركات، شركة BSR المعنية بتقديم خدمات النظافة في برلين، وريموندس العالمية، وجلوبال انترتك، وبلاك فورست سوليوشن، وRKD، وتحالف " إيكو سيتي " وشركة Avg بمدينة بون المتخصصة في تدوير المخلفات وإنتاج الكمبوست والبيوجاز والطاقة. كما قام الوفد الوزاري أيضًا بمجموعة كبيرة من اللقاءات الزيارات والجولات الميدانية لعدد من الشركات الألمانية العاملة في مجال ادارة المخلفات سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص في كل من برلين وكولن وبون ومن بين تلك الشركات، شركة BSR المعنية بتقديم خدمات النظافة في برلين، وريموندس العالمية، وجلوبال انترتك، وبلاك فورست سوليوشن، وRKD، وتحالف " إيكو سيتي " وشركة Avg بمدينة بون المتخصصة في تدوير المخلفات وإنتاج الكمبوست والبيوجاز والطاقة. مكاسب الزيارة