أخبار مصر | "الطفولة والأمومة" يشيد بتدخل وزيرة التضامن لحماية "طفل البلكونة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الطفولة والأمومة" يشيد بتدخل وزيرة التضامن لحماية "طفل البلكونة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإجراءات التى اتخذتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحماية " طفل البلكونة".

وأوضحت أن "وزيرة التضامن" وجهت بتوفير كافة خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل الذي عرضته والدته لخطر السقوط من البلكونة وما عرف اعلاميا "بطفل البلكونة"، وأشارت إلى ان الطفل تعرض للرعب خلال تجربة مريرة، ويحتاج لدعم نفسي من خلال دار متخصص تابع لوزارة التضامن لإزالة آثار ما بعد الصدمة التي ستتسبب للطفل في عواقب مستقبلية بسبب تعرضه لخطر محدق.

واضافت ان وزيرة التضامن وجهت أيضا بضرورة مناظرة حالة الام من الناحية النفسية بشكل خاص والاسرة بشكل عام لضمان حمايتهم من الخطر، وعلاجهم إذا لزم الأمر، فضلا عن إجراء بحث اجتماعي للاسره للوقوف علي ظروفهم الاقتصاديه والاجتماعيه ومدي الاتزان النفسي للأم وصلاحيتها لرعايه أبنائها.

وفى هذا الصدد وجهت " العشماوي" الشكر لوزيرة للتضامن الإجتماعي لتحركها السريع لإعادة تأهيل الطفل ووضعه في مكان آمن، بالإضافة إلى رعاية الأسرة بالكامل.

وألقت قوات الأمن، أمس الجمعة، القبض على سيدة واقعة "طفل البلكونة"، وجار اقتيادها إلى قسم الشرطة، وذلك بعدما تقدم خط نجدة الطفل ببلاغ ضدها.

وتقدمت إدارة نجدة الطفل للمجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، للتحقيق في الفيديو.

وحبس رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنفاسهم وهم يشاهدون فيديو تعرض فيه سيدة طفل لخطر السقوط، عندما دفعته لمحاولة التسلق من نافذة الجيران إلى البلكونة الخاصة بشقتها، بهدف فتح باب شقتها الذي أغلق وهم خارجها.

وخلال الفيديو الذي لم يستغرق دقيقة وبضع ثوانِ، يبكي خلاله الطفل ويصرخ "أنا خايف هقع، طب هدور على المفتاح"، دون أي رد فعل من السيدة التي استمرت في محاولة دفعه لتسلق الشرفة.

وحاول بعض الجيران الذي التقط أحدهم الفيديو وقف ما يحدث خوفا على الطفل، وقال أحدهم: "ياست حرام عليكي بتعملي إيه؟! الواد هيقع"، فيما قالت سيدة أخرى: "الواد هيقع على دماغه.. حاجة صعبة قوى"، دون أي رد فعل من السيدة.