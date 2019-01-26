مصر | النيابة تأمر بضبط وإحضار سيدة أجنبية متهمة بالنصب على المواطنين ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بضبط وإحضار سيدة أجنبية متهمة بالنصب على المواطنين ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، بضبط وإحضار المتهمة الهاربة في تشكيل عصابي تخصص بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بلغ بقيام رجلان وسيدة يحملون جنسية أجنبية بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 20 ألف دولار، عقب إيهامه بقدرتهم على مضاعفة المبلغ.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تم ضبط الرجلين وبحوزتهما 5700 دولار من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الهاربة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث النصب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيقات.

حبس سمسار تجارة الأعضاء البشرية ببولاق أبو العلا



قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، برئاسة المستشار يوسف يامن، وإشراف المستشار أيمن بدوى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال المواطنين والنصب عليهم لحاجتهم لأعضاء بشرية، وكذلك توسطه لمواطنين للتبرع بأعضاءهم مقابل مبالغ مالية.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وامرت بالتحرى والكشف عن الحساب البنكى الخاص بزوجة المتهم الذى يتم تحويل الأموال عليه من قبل ضحاياه.

واستغل العاطل حاجة مرضى الفشل الكلوي والكبد، وقام بالنصب عليهم وإيهامهم بقدرته على توفير أعضاء بشرية لهم من خلال بعض المتبرعين نظير تقاضي مبالغ مالية كبيرة، وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهم استولى على مبالغ مالية قدرت بـ 800 ألف جنيه من 12 ضحية.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء أشرف الجندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن المتهم أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعرض من خلالها بيع الأعضاء، وكذلك استقبال رسائل المرضى لتوفير متبرعين لهم.

وتبين من أقوال المجنى عليهم فى محضر التحريات أمام المقدم محمد الشموتى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، أن المتهم حدد تسعيرة التبرع بالكبد أو الكلى من 90 إلى 150 ألف جنيه، يتم الاتفاق مع المتبرع والمريض نظير الحصول على عمولة له.

وكشفت التحقيقات أن المتهم م أ أ ط عاطل 27 سنة، كان يستغل حالة الفقر والأزمات المالية لبعض المتبرعين وإيهامهم بقدرته على توفير مبالغ مالية لإنهاء أزمته، ويتم النصب عليهم بعد التبرع للمرضى.

كما استولى المتهم على مبالغ ماليه قدرت بـ 800 ألف جنيه من 12 مريضا بالكلى والكبد بعد تحويل المبلغ على حساب بنكى خاص بزوجته فى احد البنوك، وبعدها تبين لهم أنهم وقعوا ضحية نصاب وكان من ضمن المجنى عليهم موظف فى جهة سيادية.

وأشارت التحريات إلى أن المتبرعين معظهم من الأرياف والأقاليم، حيث يقوم بالتعرف عليهم عن طريق المقاهى وجذب أطراف الحديث، وبعدها يتفق معهم على التبرع بالأعضاء، وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى أكثر من قضية.