مصر | "كيد النسا".. ربة منزل تستأجر "بلطجي" لقتل زوجها بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيد النسا".. ربة منزل تستأجر "بلطجي" لقتل زوجها بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بأسيوط من ضبط المتهمين بإصابة مزارع برش خرطوش في رأسه بمدينة منفلوط بأسيوط.

وتلقى ضباط مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا من مزارع، 31 سنة، مقيم العزية بدائرة المركز، أنه أثناء استقلال عمه "هاني.ب"، 27 سنة، مزارع مقيم بذات الناحية، عربة كارو متوجهًا لأرضه الزراعية سقط من عليها ما أدى لإصابته بجرح بالرأس وقيامه بنقله للمستشفى، حيث تبين إصابته برش خرطوش بالرأس.

وتوصلت جهود فريق البحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "جرجس.م"، 21 سنة، "جيهان.م"، زوجة المجني عليه، 26 سنة، مقيمان العزية بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها قررت أنها اتفقت مع المتهم الأول على التخلص من زوجها، حيث قام المتهم الأول بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته بقصد قتله وأخبرها بذلك معتقدًا وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني.