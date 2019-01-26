مصر | "عندما تفقد الأم أمومتها".. القصة الكاملة لواقعة "طفل البلكونة"

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تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، من القبض على سيدة بأكتوبر قامت بإجبار ابنها على التسلق من نافذة سلم عقار إلى شرفة شقة بطابق مرتفع لفتحها، وكاد الطفل أن يسقط وتمكنت من سحبه لداخل النافذة مرة أخرى والتعدي عليه بالضرب.

ورصدت المتابعة بقطاع الأمن العام، تداول مقطع فيديو يظهر خلاله سيدة تقوم بإجبار إبنها على التسلق من نافذة سلم عقار إلى شرفة شقة بطابق مرتفع كاد أن يسقط خلالها حتى تمكنت من سحبه لداخل النافذة مرة أخرى والتعدي عليه بالضرب.

وأمكن لمفتشي القطاع تحديد المنطقة محل الواقعة "مساكن ابني بيتك 2 دائرة قسم ثالث أكتوبر بالجيزة" والسيدة وابنها وهما كل من: "هند. ر"، سن 35 عاملة نظافة ومقيمة بذات المنطقة"، وابنها "أسامة. ع. ا. زيد"، سن 13 طالب.

وبالتنسيق وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطهما، وبمناقشتهما قررت الأولى أنها حال عودتها من عملها فوجئت بقيام أبنائها بغلق الشقة وفقد المفتاح فقامت بإجبار ابنها المذكور على التسلق لفتح باب الشقة من الداخل إلا أنه لم يتمكن وكاد أن يسقط فقامت بسحبه وتعدت عليه بالضرب، وأيد إبنها ذلك.