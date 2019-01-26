مصر | بالأسماء.. الجنايات تنظر محاكمة 8 متهمين بتزوير شهادات اعتقال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الجنايات تنظر محاكمة 8 متهمين بتزوير شهادات اعتقال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ بعد قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 8 متهمين بينهم هاربي، وجهت إليهم تهمة بتزوير شهادات الاعتقال المنسوب صدورها لمكتب شئون المعتقلين بمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة وتقديمها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحصول على أحكام تعويضات.

والمتهمون هم سمير فراج وعيد علي وأحمد سليمان عبد العاطي وعلي حمدي محمد عظية وعلي عبد الهادي سعيد وسيد سعد محمود وجميل عبد الهادي وشعبان فؤاد، الأول والثامن هاربين، والباقي مُخلى سبيلهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي.

وأحال المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتزوير شهادات الاعتقال للحصول على أحكام تعويضات وذلك بعد ما كشفت عنه تحقيقات إسلام شكري وكيل أول نيابة جنوب القاهرة الكلية قيامهم في الفترة من 2012 حتى 2014 بأن قام مجهول بتقليد أختام "ختم شعار الجمهورية المنسوب لمكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة" واستعمله المتهم الأول المحامي لبصم المحررات المزورة وذلك بعد ما ساعده باقي المتهمين بأن أمدوه بالبيانات الواجب توافرها فقام بتزويرها وتقديمها للموظفين العموميين وبصمها بأختام مقلدة وقاموا بتقديمها الى دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة وبعد حصولهم على التعويضات تبين لوزارة الداخلية قيامهم بتزوير تلك الشهادات.