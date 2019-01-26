مصر | استمرار حبس عاطل بتهمة قتل مكوجي والتحرش بسيدة في البساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عاطل بتهمة قتل مكوجي والتحرش بسيدة في البساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل 15 يوما بتهمة قتل مكوجي اعترضه أثناء التحرش بسيدة قبطية أثناء سيرها، وعند دفاع "المجني عليه" عنها؛ سدد له المتهم المتحرش، طعنة في الصدر، أودت بحياته بالبساتين.

وكانت أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، تشريح جثة شاب قتله عاطل لدفاعه عن سيدة قبطية أثناء التحرش بها، أثناء سيرها، وعند دفاع "المجني عليه" عنها؛ سدد له المتهم المتحرش، طعنة في الصدر، أودت بحياته، وكلفت هيئة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل حول الواقعة وأسباب الوفاة.

وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بوجود جثة للمجنى عليه "سيد. ا" 28 سنة، مكوجي، طعنة نافذة أسفرت عن وفاته في الحال باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وبالانتقال والفحص؛ تبين أن المجني عليه تدخل للدفاع عن إحدى السيدات بعد تحرش أحد الأشخاص بها ويدعى "علي.ح"، 45، أثناء سيرها، وعندما شاهدها القتيل تستغيث؛ تدخل للدفاع عنها، إلا أن المتهم تعدي عليه بـ"سكين"؛ محدثًا إصابته بطعنة نافذة في الصدر من الجهة اليسرى، وجرح قطعى باليد اليمنى، وتوفى متأثرًا بإصابته.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المتقدم، وجرى التحفظ على السلاح المستخدم فيها.

وكانت أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس عاطلين لسرقتهما شخصا يحمل إحدى الجنسيات الأفريقية بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط كل من "و.ب" 29 سنة، عاطل، و"س.ا"، سنة عاطل، ومقيمان بدائرة القسم يحملان جنسية إحدى الدول الإفريقية، حال قيامهما بالتعدي على "س.ع" 28 سنة، نجار، ومقيم بدائرة القسم، ومصاب بجرح قطعي بالرأس، والاستيلاء على هاتفه المحمول كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض " سكين " وذلك بالورشة محل عمله.

وحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات