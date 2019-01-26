مصر | "مش من صلبي".. إحالة سائق ضرب طفله حتى الموت بحلوان للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مش من صلبي".. إحالة سائق ضرب طفله حتى الموت بحلوان للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بإحالة سائق لمحكمة الجنايات بتهمة ضرب ابنه حتى الموت، لاعتقاده أنه ليس من صلبه.

واعترف المتهم أمام رجال المباحث بارتكابه الواقعة بسبب شكه في سلوك زوجته، مما دفعه للانتقام وقتل ابنه بعد تعديه عليه بالضرب، لشعوره أنه ليس من صلبه عقب نشوب مشاجرة مع زوجته.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حلوان إشارة من المستشفى تفيد وصول" أحمد. ا" 3 سنوات جثة هامدة نتيجة إصابته بكدمات وجروح بمختلف أنحاء الجسد.

ودلت تحريات مفتش المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، والد المجني عليه " أيمن. ح" سائق، وعقب تقنين الإجراءات تمكن معاون مباحث حلوان، من ضبط المتهم، واعترف بتعذيب الطفل بسبب مشاجرة مع زوجته.

الأموال العامة تنجح في اصطياد ٤٣ متهما بالتزوير

ووجه قطاع الأمن الوطني بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عدة حملات تفتيشية مكبرة لمحافظات الجمهورية استهدفت ضبط التشكيلات العصابية والأنشطة الفردية من القائمين على تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الوزارات والهيئات الحكومية وترويجها وبيعها للراغبين ممن تحول الموانع القانونية دون الحصول عليها مقابل مبالغ مالية واستهداف مكاتب وشركات تسفير العمالة المصرية للخارج والتي تقوم بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج وتسليمهم عقود عمل مزورة وتأشيرات دخول بعض الدول غير صحيح ، كما تم فحص ومتابعة واستهداف المطابع ومكاتب الدعاية والإعلان بخاصةُ غير المرخصة لضبط المخالفين والقائمين على عمليات التزوير.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 33 قضية تزوير محررات رسمية وتقليد أختام حكومية بالعديد من المحافظات، تم خلالها ضبط 43 متهماً من أكبر القائمين على عمليات التزوير والتزييف وبحوزتهم العديد من المستندات والمحررات الرسمية المقلدة والمنسوبة زوراً للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وأختام حكومية مقلدة وأكلاشيهات خاصة بالأختام المقلدة المستخدمة في مهر المحررات الرسمية والعرفية لإكسابها صفة الشرعية والأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي من أحبار وطابعات وحاسبات ألية وماسح ضوئى وماكينات تغليف ووحدات الذاكرة كما تم ضبط العديد من جوازات السفر وأختام الإقامة داخل البلاد المزورة وتأشيرات سفر مقلدة .

وتعد هذه القضايا المضبوطة بالمتهمين والمضبوطات من أكبر قضايا تزييف وتزوير المحررات الرسمية التى تستهدف إضاعة مصالح المواطنين والإضرار بالأمن القومي للبلاد هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وتوالي النيابة العامة التحقيق معهم .

وتتواصل الجهود لاستهداف باقي القائمين على عمليات تزوير المحررات الرسمية لردع كل من تسول له نفسه الإضرار بقدرات الوطن ومصالح المواطنين.

جاء ذلك استمراراً للضربات القوية التي توجهها الأجهزة الأمنية لمزورى ومروجي المحررات الرسمية والأختام الحكومية في إطار التصدي الحاسم للجريمة المنظمة بكافة أشكالها لاسيما جرائم التزوير وخطورتها وأثرها الضار بالأمن القومي للبلاد، والتي تؤدي إلى زعزعة الثقة فيما تصدره الدولة من محررات وأوراق رسمية وإستخدامها فى إكساب العديد من الأشخاص بعض الحقوق غير المشروعة والاستيلاء على أموال وأراضى الدولة والمواطنين دون وجه حق والنصب والإحتيال على راغبي السفر بطرق عديده ومتنوعة والاستيلاء على أموالهم.