مصر | غدا.. المرافعة الختامية في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. المرافعة الختامية في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد غدا محكمة دمنهور الجلسة الثامنة في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، والتي ستعلن بها المرافعة الختامية في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية مقتل رئيس الدير.

وقررت المحكمة في الجلسة الأخيرة بالقضية والتي انعقدت بتاريخ الخميس الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٨ وهي الجلسة السابعة باستئناف جلسات قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس غدا الأحد وإعلان المرافعة الختامية في القضية بجلسة الغد.

يشار إلى أن الجلسة السابقة من القضية شهدت تفاصيل ساخنة بين شهود النفي والمتهمين بمقتل الأنبا أبيفانيوس وهما الراهب المشلوح "أشعياء المقاري" والمعروف باسم وائل سعد والمتهم الثاني الراهب فلتاؤس، حيث من المتوقع أن جلسة الغد الختامية ستشهد حضور الأطباء باللجنة المكلفة من المحكمة لبيان أسباب انتحار الراهب فلتاؤس.

جدير بالذكر أن المحكمة في الجلسة السابقة قد استمعت شهادة الراهب إبراهيم المقاري والذي أقر بالعلاقة الطيبة بين المجني عليه والمتهمين واستحالة حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق كما طلب الدفاع تشكيل لجنة فنية بمعرفة وزارة العدل لتفريغ فيديو تمثيل الواقعة وإثبات وجود صوت يوجه المتهم في تمثيل الواقعة مع طلب حضور أعضاء اللجنة الثلاثية التي شكلتها المحكمة للكشف على فلتاؤس لمناقشتهم.