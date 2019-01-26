مصر | خلال أسبوع.. "الداخلية": تحصيل 45 مليون جنيه قيمة مخالفات سرقة التيار الكهربائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال أسبوع.. "الداخلية": تحصيل 45 مليون جنيه قيمة مخالفات سرقة التيار الكهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها على مستوى الجمهورية.

ونجحت الجهود على مدار الأسبوع المنقضي في ضبط (65390) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 45 مليونا و691 ألف جنيه.

وكما تم ضبط (992) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها: (92) حالة ضرائب عامة، وكشف (185) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط (233) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (12) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، (30) قضية في مجال الجمارك، (111) حالة تحري مدين ولجان فحص.

وتم التصالح في (200) قضية بإجمالي متحصلات بلغت قيمتها (984,537) جنيه.

وأسفرت جهود حملات نظمتها مباحث الأموال العامة، عن ضبط (15) قضية متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "اتجار في النقد الأجنبي – تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال- اختلاس واستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع "، بقيمة بلغت 39 مليون جنيه.