مصر | المتهمون بسرقة المساكن بالشروق: ارتكبنا 7 وقائع.. والظروف المعيشية أجبرتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهمون بسرقة المساكن بالشروق: ارتكبنا 7 وقائع.. والظروف المعيشية أجبرتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين "عاصم. م"، و"سلطان. ع"، و"محمد. ب" عاطلين، و"عفاف. م" خادمة، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة الشقق السكنية بمنطقة التجمع والشروق.

وكانت المتهمة الرابعة خادمة وهي من كونت التشكيل لسرقة الشقق، واعترف المتهمين الثلاثة بأن المتهمة الرابعة هي من تعطيهم المعلومات عن الشقق المراد سرقتها وعن مداخل ومخارج الشقة ومواعيد خروج أصحابها.

وكما اعترف المتهمين بتمكنهم من سرقة 7 شقق سكنية بمنطقتي التجمع والشروق وتمكنوا من خلالها سرقة 24 ألف جنيه، و300 دولار، و4 جهاز آيفون، 3 لاب توب، و2 شاشة تلفزيون، و3 خواتم ذهب،

كما اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة منذ 3 شهور، بعد ضغط كبير من المتهمة الرابعة، كما أكدوا أن المتهمة الرابعة استغلت ظروفهم المادية الصعبة وعدم وجود فرص عمل مناسبة وألحت عليهم حتى وافقوا على ارتكاب وقائع السرقة.

وأنكرت المتهمة الرابعة اشتراكها مع المتهمين في ارتكاب وقائع السرقة، موضحة أن مهنة الخادمة تتورثها عن والدتها، وتعمل لدى ناس لهم سمعة طيبة ولم يشتك أحد منهم بسرقتها أي شئ من قبل.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من القبض علي تشكيل عصابي يستقلون تروسيكل ملك أحدهم وبحوزتهم مبالغ مالية وشاشة تلفزيون وبسؤالهم اعترفوا بسرقتهم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين بأنهم وراء عدد من الشقق السكنية بمنطقة التجمع والشروق، وقاموا بالإرشاد عن بعض المسروقات وتعرف بعض أصحاب الشقق المسروقة عن ما تبقى من المسروقات واتهموهم بالسرقة.

وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتمت مداهمة الخور المشار إليه فجر اليوم ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.