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انت الان تتابع «عاصفة صحراء واضطراب ملاحي».. الأرصاد تعلن طقس الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس، غدًا السبت، إذ يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا. وقالت "الأرصاد"، عبر موقعها الرسمي، إن الرياح الجنوبة الغربية تنشط على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.
وتعرضت السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، أمس الخميس، لرياح مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية. وحسب الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن رياحًا مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على الصحراء الغربية والسواحل
وتعرضت السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، أمس الخميس، لرياح مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية.
وحسب الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن رياحًا مثيرة للرمال والأتربة، تصل إلى حد العاصفة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، تعود يومي السبت والأحد لنفس سرعتها، لكنها ستكون على المناطق الغربية فقط، ولن تصل إلى القاهرة..
وجاءت درجات الحرارة حسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية كالتالي:
القاهرة: 11 - 23
الإسكندرية: 8 - 21
الأقصر: 11 - 28
أبو سمبل: 15 - 32
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