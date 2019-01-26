بلاغ للنائب العام عن واقعة «طفل البلكونة»

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النائب العام

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، الجمعة، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام للتحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان «طفل البلكونة»، والذي تظهر خلاله سيدة تدفع طفلا من شباك إحدى الشقق بالطابق الثالث إلى بلكونة الشقة المجاورة بمنطقة حدائق أكتوبر. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل 16000 سجل البلاغ رقم 150046 بتاريخ 25 يناير 2019، نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن الفيديو المتداول يشير إلى أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى بلكونة لفتح باب الشقة المغلقة بعدما فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع وصيحات الجيران بأنه مُعرض للسقوط. وأشارت العشماوي، في بيان لها، إلى أنه حرصا على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات