بلاغ للنائب العام عن واقعة «طفل البلكونة»

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النائب العام
تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، الجمعة، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام للتحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان «طفل البلكونة»، والذي تظهر خلاله سيدة تدفع طفلا من شباك إحدى الشقق بالطابق الثالث إلى بلكونة الشقة المجاورة بمنطقة حدائق أكتوبر. وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل 16000 سجل البلاغ رقم 150046 بتاريخ 25 يناير 2019، نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت أن الفيديو المتداول يشير إلى أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى بلكونة لفتح باب الشقة المغلقة بعدما فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع وصيحات الجيران بأنه مُعرض للسقوط. وأشارت العشماوي، في بيان لها، إلى أنه حرصا على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات
وأضافت أن الفيديو المتداول يشير إلى أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى بلكونة لفتح باب الشقة المغلقة بعدما فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل بأنه لا يستطيع وسيقع وصيحات الجيران بأنه مُعرض للسقوط.
وأشارت العشماوي، في بيان لها، إلى أنه حرصا على مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض إليها، حيث أظهرت هذة الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل وتعريضه للخطر، وفقًا لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.
وأكدت أمين المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنهم يتابعون ما يحدث على مدار الـ24 ساعة، لرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال والتدخل على الفور لحماية أي طفل معرض للخطر.
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