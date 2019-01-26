شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكرم كاهن «مارجرجس المنيل» في اليوبيل الذهبي للكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت، الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس المنيل وذلك بتدشين مذابح وأيقونات ومعمودية الكنيسة، بالإضافة إلى إتمام طقس معمودية ثلاثة أطفال من أبناء المنطقة ورسامة كاهنين في رتبة القمصية.

وعقب إتمام صلوات التدشين وإلقاء الأنبا يوليوس كلمة وجيزة عن فكرة وتاريخ إنشاء الكنيسة وتقديم الشكر لقداسة البابا تواضروس الثاني والأباء المطارنة والأساقفة وكل الحضور، أهدى قداسة البابا صدره إلى القمص إيليا روؤف كاهن الكنيسة، والذي سوف يتم الاحتفال باليوبيل الذهبي لسيامته العام القادم.

يذكر أن القمص إيليا روؤف أول كاهن تتم سيامته على الكنيسة حيث سيم في ٢٣ اكتوبر ١٩٧٠ بيد مثلث الرحمات الأنبا مكسيموس مطران القليوبية وقويسنا وذلك بالكنيسة المرقسية بالأزبكية.

وفى يوم الأحد ١٢ /٩ / ١٩٧٦ والذي وافق عيد النيروز قام مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث برسامة القمص ايليا في رتبة القمصية بالكاتدرائة المرقسية بالعباسية مع القمص مرقس داود مارمرقس شبرا، والقمص انطونيوس راغب.