شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المياه لمركز العدوه عقب إعادة تشغيل محطة بني عامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحدة المحلية لمركز العدوه بالمنيا اليوم عن إعادة تشغيل محطة مياه بني عامر بعد إغلاقها بسبب السدة الشتوية وبدء عودة المياه تدريجيا لقري المركز بالتنسيق مع مديرية الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا. وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا قد استقبل عدد من شكاوي المواطنين بالمركز بسبب انقطاع المياه .حيث وجه المحافظ بالعمل على تلافي المشكلة وإعادة تشغيل المحطة مرة أخرى وخاصة مع انتهاء موعد السدة الشتوية غدا والتي تسببت في انخفاض منسوب المياه وانقطاع المياه بمركز العدوه .

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