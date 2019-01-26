شكرا لقرائتكم خبر عن القبض علي عامل يتاجر في المواد المخدرة بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي قسم مكافحة المخدرات من القبض على عامل وبحوزته عددا من لفافات جوهر الافيون بغرض الاتجار. حيث تم ضبط المدعو «ح.م. م. ع» سن 48 عامل ومقيم باقور دائرة مركز أبوتيج والسبق اتهامه في عدد (3) قضايا سلاح ومقاومة وإصابة خطأ. وتم ضبط بحوزته عدد [5] لفافة كبيرة الحجم وعدد [10] لفافة صغيرة الحجم لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالي [225] جرام وهاتف محمول ومبلغ مالي قدرة [3100] جنية. وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي حصيلة البيع. جاري العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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