شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبض على مرتكبة واقعة «طفل البلكونة».. «التضامن»: لن نتخلى عنه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لن تتخلي عن طفل البلكونة، وسوف تقدم له أوجه الدعم اللازم، لكن ننتظر قرار النيابة، وسوف يكون هناك تدخلات من دور رعاية وجمعيات أهلية في حالة قرار النيابة إيداع الطفل في دار رعاية.

وأضاف «العقبي» أن التضامن لن تستطيع التحرك قبل قرار النيابة، مضيفا أن التضامن لن تتخلى عن الطفل حتى لو عاد إلى منزله ولم يودع في دار رعاية.

كانت قد ألقت مباحث الجيزة القبض على السيدة التى أجبرت طفلها على الوقوف على نافذة شقة للتسلل إلى بلكونة مجاورة معرضة حياته للخطر بسبب نسيانها المفاتيح داخل مسكنها، بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لتعرض طفل للخطر على يد والدته.

وظهر فى الفيديو قيام سيدة بإخراج ابنها من الشباك ومحاولة توصيله للبلكونة بعد نسيانها مفتاح الشقة بداخلها وانغلاق الباب، وكشف الفيديو لحظات الرعب التى عاشها الطفل بسبب تعرضه للموت، بينما كان ينادى الجيران عليها خشية سقوط الطفل ولكنها أصرت على توصيله بالبلكونة بمنطقة حدائق أكتوبر محافظة الجيزة.