شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يتفقد قرى الأطفال بالعامرية لتلبية احتياجاتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، السبت، مقر الهيئة المصرية لقرى الأطفال «sos» بالعامرية، للوقوف على احتياجاتهم، وتلبية جميع مطالبهم كما حرص خلال الزيارة على الجلوس مع الأطفال والاستماع لهم.

وخلال الزيارة التفقدية، استمع محافظ الإسكندرية، لشرح من المسؤولين عن الهيئة المصرية لقرى الأطفال عرضوا خلاله الخدمات التي تقدمها الهيئة للأطفال، حيث أوضحوا أنه يتم تقديم المعيشة والتغذية والتعليم والمتابعة والرعاية الصحية لكل الأطفال، موضحين أنه يوجد 75 طفلًا يتيمًا يتم رعايتهم بنموذج الأسرة البديلة حيث أن المؤسسة مكونة من 13 مبنى ولكل مبنى أم بديلة لترعى مجموعة من الأطفال باعتبارها أم لهم.

ووجه «قنصوة» الشكر للقائمين على الهيئة المصرية لقرى الأطفال «sos» بالعامرية، وذلك للجهد الذي يبذلونه لرعاية الأطفال والاهتمام بهم كأسرة بديلة، مؤكدًا بأنه سيتم تقديم جميع سبل الدعم للارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال.

وشارك نادي العاصمة برئاسة الدكتور إبراهيم العزازي في الزيارة وساهم بالتنسيق مع شركة النهضة المسؤولة عن نظافة الإسكندرية في توفير عدد من الهدايا وآلات موسيقى للترفيه عن الأطفال ومساعدتهم في تنمية المواهب.