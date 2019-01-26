شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: زيادة إنتاج الغاز إلى 8 مليارات قدم مكعب يوميًا عام 2019-2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة سيصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالي القادم 2019/2020 إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، مضيفا أن هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده مصر.

وأكد الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة إيجاس، على العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والطلب المتزايد على الطاقة من خلال طرح المزايدات العالمية في كافة مناطق مصر البرية والبحرية وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز من إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي.

من جهته، أشار المهندس أسامة البقلى، رئيس شركة إيجاس، إلى أنه تم إغلاق المزايدة العالمية لعام 2018 لـ 16 قطاع بالبحر المتوسط ودلتا النيل وجارى تقييم العروض المقدمة من شركات البحث العالمية تمهيدا لإعلان النتائج.

وأضاف البقلى أنه من المخطط حفر 13 بئراً بدلتا النيل والبحر المتوسط بحثا عن الغاز بإجمالي استثمارات أكثر من 510 مليون دولار خلال العام المالي الجديد، وتنفيذ 6 آلاف كيلو متر مربع مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بغرب البحر المتوسط، وبدء الإنتاج من 9 مشروعات جديدة واستكمال مشروعين بإجمالى 37 بئراً، بالإضافة إلى وضع 45 بئراً تنموياً على الإنتاج، مشيرا إلى أن من المستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستمرار تغطية احتياجات جميع القطاعات من الغاز بنسبة 100% وتخفيض كمية المازوت إلى أقل كمية ممكنة، لافتا إلى أن استهلاك قطاع الكهرباء يمثل 61% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى، بينما تمثل باقى القطاعات المستهلكة للغاز (الصناعة والمنازل وتموين السيارات والبترول ومشتقاته) 39%.

وذكر رئيس الشركة أنه من المستهدف خلال العام المالي القادم توصيل الغاز الطبيعي إلى مليون وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالى 5ر3 مليار جنيه ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيتم توصيلها بالغاز بنهاية العام القادم إلى 8ر10 مليون وحدة سكنية بمختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى 100 مصنع وألف عميل تجارى وتحويل 35 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل الإجمالى إلى 310 ألف سيارة وإنشاء 17 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و8 مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.

وبالنسبة لمجال التنمية والإنتاج، أوضح أنه تم خلال النصف الأول من العام المالى الحالى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى والتوقف عن الاستيراد بعد الانتهاء من تنفيذ 3 مشروعات جديدة (الإنتاج المبكر من المرحلة 9 ب والمرحلة – ب بدسوق وشمال غزالات بجنوب الضبعة) واستكمال المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر وتم وضعها على الإنتاج، ومن المخطط خلال النصف الثانى من العام الحالى تنفيذ 4 مشروعات (جيزة / فيوم، خط نيدوكو / الجميل، المرحلة الثانية لتنمية حقل ظهر، شرق جنوب أبوالنجا) واستكمال مشروع المرحلة الثانية بشمال سيناء بإجمالى 28 بئراً تنموياً.

ولفت إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنع و800 مستهلك تجارى وتحويل 5ر14 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، ومن المستهدف في النصف الثانى من العام توصيل الغاز إلى 345 ألف وحدة سكنية و25 مصنع و800 مستهلك وتحويل 5ر15 الف سيارة للعمل بالغاز.