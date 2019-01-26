شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «قومي الأمومة» على واقعة «طفل البلكونة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ورجال الداخلية، ومباحث 6 أكتوبر، لسرعة تدخلهم والنجاح في القبض على سيدة واقعة «طفل البلكونة».

وأشارت «العشماوي» إلى أنه فور تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام، مساء الجمعة، سارعت أجهزة الأمن للقبض على السيدة المذكورة ونجحت في إلقاء القبض عليها، وجار عرضها على النيابة المختصة والتي ستباشر التحقيقات.

وأكدت سرعة استجابة مكتب النائب العام، ورجال الداخلية، لجميع البلاغات التي يتقدم بها المجلس القومي للطفولة والأمومة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مشيدة بما اتُّخذته من إجراءات سريعة في واقعة «طفل البلكونة»ّ.

يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم ببلاغ للنائب العام، في واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي «لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة»، بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة، لتعرض حياته للخطر، وسط صراخ واستغاثة الطفل، وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.