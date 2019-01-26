شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: مبنى مستشفى «الجلاء للولادة» سليم.. وحفار المترو متوقف في 26 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة القومية للإنفاق أكدت سلامة منشآت مستشفى الجلاء للولادة، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى شكلت لجنة أخرى من هندسة عين شمس لمعاينتها.

وأضاف «شعث» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن ماكينة الحفر متوقفة قبل محطة جمال عبدالناصر في شارع ٢٦ يوليو، لافتا إلى أن من المخطط أن يبدأ العمل خلال شهرين بعد الانتهاء من الأعمال المدنية بالمحطة، مؤكدا أن ما يتم حاليًا هو تكسير لبعض الأعمال «الخوازيق» أثناء بناء كوبري أكتوبر، وأن أعمال التكسير تتم بمعدات الحفر العادية.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية تقوم بمجموعة من الإجراءات قبل بدء العمل في مشروع حفر المترو، في مقدمتها معاينة جميع العقارات التي تقع على مسار خط الحفر، حيث يتم تخصيص كود لكل مبنى وحالته ويتم متابعة هذه العقارات أثناء عملية الحفر.

وكشف «شعث» أن تقارير لجان المتابعة لمرور الحفار من العتبة حتى جمال عبدالناصر في المرحلة الثالثة أكدت سلامة جميع العقارات بالمسار، ولفت إلى أن الحفار يسير على عمق ٣٥ مترًا تحت مستوى الأرض، وتصل إلى ٤٠ مترًا عندما يعبر نهر النيل من ماسبيرو إلى الزمالك.

وقال نائب وزير النقل إن جميع العقارات التي تقع مسار المترو في جميع الخطوط التي إنشاءها لم يحدث بها أي تأثير، بسبب خطوات تقوية وحقن التربة، سواء أثناء إنشاء المحطات أو في المسار.

وأوضح عمرو شعت أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل: «الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر»، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كيلومتر، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربًا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، منوهًا بأنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء «الجزء الأول» من المرحلة الثالثة بطول 4 كيلومتر ويمتد من العتبة حتى الكيت كات.

وتشتمل هذه المرحلة على 4 محطات نفقية وهي «ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات» وسيتم افتتاحها في نوفمبر 2021، و«الجزء الثاني» من المرحلة الثالثة بطول 6، 6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محور روض الفرج وتشمل 6 محطات «محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية» وهي «السودان – إمبابة – البوهي– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج»، وسيجري افتتاحها في يونيو 2022، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول 7، 1 كيلو متر ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات «3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطحية»، وهي «التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة»، وسيجري افتتاحها في نوفمبر 2022، وتبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو حوالي 44.5 مليار جنيه.

وأشار نائب وزير النقل إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق تخدم 1.5 مليون راكب يوميًا، وأن الخط الثالث عقب الانتهاء منه بالكامل في ٢٠٢٢سيضيف ٣ ملايين راكب ليصل إجمالي مستخدمي المترو إلى٦ ملايين راكب يوميًا، منوهًا بأن المرحلة الثالثة توفر ٢، ٢ مليار جنيه استهلاك وقود فقط عقب تشغيل الخدمة، حيث سيوفر نحو ١٦٧ ألف رحلة يوميًا للسيارات على الشوارع السطحية، مضيفًا أن الخط الثالث سيخدم مجموعة من المناطق التبادلية ومنها الربط مع «المونريل» الذي يربط العاصمة الإدارية في محطة الاستاد، كما يرتبط بالقطار السريع في محطة عدلي منصور ويربط الضبعة بمحطة روض الفرج التبادلية.