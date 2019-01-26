شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للدراسات» ينظم دورة تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم المركز القومي للدراسات القضائية، دورة تدريبية، تحت عنوان«إعداد قادة المستقبل»، والتي عقدها بتوجيه من المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، وبإشراف المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشؤون المركز، وذلك بمقر المركز، وبدعوة أعضاء الهيئات القضائية، للارتقاء بقدراتهم وتنمية مهاراتهم، لتحقيق مستوى من الكفاءة في أداء عملهم يتميز بالإبداع والفاعلية، تماشيًا مع التوجه العام لوزارة العدل، الذي يحرص على دفع عملية التطوير والتغيير وتبادل المعلومات والرؤى.

شارك في الدورة، رؤساء وقضاة بمحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وبني سويف وقنا، كما ضمت قضاة من محكمة النقض، ومحامين عامين بالنيابة العامة، ومستشارين من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وقضاة من مجلس الدولة.

وتناولت الدورة موضوعات عدة، مثل القيادة، والإدارة، ونظريات وأساليب القيادة، ومهارات التعامل مع المتغيرات من منظور التنافسية، والنظريات الدفاعية والتحفيز الفكري، والإبداع في حل المشكلات.

واستعان المركز في ذلك بكوكبة من الأساتذة والمتخصصين في تلك المجالات.