وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفي العريش العام

وصلت إلى مستشفى العريش العام دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة، وذلك بعد إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات المختصة.

وأكد الدكتور طارق كامل شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 12 طبيبًا في تخصصات الجراحة العامة، جراحة القلب والصدر، جراحة المخ والأعصاب، جراحة أوعية دموية، جراحة العظام ،الباطنة والمناظير، الأنف والأذن والتخدير.

أضاف شوكة، أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

من جانبه أكد تامر حمدان، مسؤول الإعلام في مستشفى العريش العام، أنه كان في استقبال الدفعة الجديدة خلال وصولها إلى مدينة العريش الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.