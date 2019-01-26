شكرا لقرائتكم خبر عن 24 صورة توضح استمرار العمل فى منشآت 6 وزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصفحة الرسمية للعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من الصور الخاصة بما تم إنجازه من إنشاء حى الوزارات بالعاصمة، والتى تضمنت مبانى وزارات "التخطيط والثقافة والآثار والسياحة والطيران المدنى والاتصالات".

وتبلغ مساحة الحى الحكومى 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 34 مبنى على مساحة 153 فدانًا.

اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أكد أنه بنقل مبانى الوزارات للعاصمة الإدارية ستكون مشكلة التكدس المرورى داخل منطقة وسط البلد انتهت بشكل تام، لافتا إلى أنه الشركة تنسق مع الوزارات المقرر نقلها بشكل مستمر لأخذ رأيها فى التشطيبات وكذلك كما تمت استشارتها فى التصميمات الخاصة بأعمال المبانى، موضحا أنه من المقرر بدء نقل الوزارات تدريجيا، حتى يتم الانتهاء من نقل كامل الوزارات.

وكان العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أعلن الانتهاء من إنجاز 50% من الحى الحكومى، مؤكدًا نقل كل الوزارات إلى العاصمة الجديدة فى العام 2020.

وقال رامى جلال، المستشار الإعلامى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن عملية نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ستتم في عام 2020، مشيرًا إلى أن العاملين المستهدف نقلهم حوالى 50 ألف موظف، هم المتواجدون بدواوين عموم الوزارات فضلًا عن عدد من الجهات التابعة اللازم نقلها لضمان سير العمل، حيث يجري الآن عمل الاختبارات والتدريبات لهم، وهى اختبارات لقياس المهارات الشخصية والوظيفية وإجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية، وإتقان التعامل مع الحاسب الآلى.

وأكد جلال أن التوجه العام يقضى، فى كل الأحوال، بعدم نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة قبل الانتهاء الكامل من شبكات النقل والمواصلات والمرافق المتعلقة بالحى الحكومى تيسيرًا على الموظفين.