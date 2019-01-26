شكرا لقرائتكم خبر عن "العدل" تنظم دورة إعداد قادة المستقبل لأعضاء الهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم المركز القومى للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل الاسبوع الماضي، دورة تدريبية تحت عنوان " إعداد قادة المستقبل" وذلك بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.

وجاءت الدورة تحت إشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون المركز والتي عقدت بمقر المركز.

وحصر الندوة أعضاء الهيئات القضائية للارتقاء بقدراتهم و تنمية مهاراتهم لتحقيق مستوي من الكفاءة في أداء عملهم يتميز بالإبداع والفاعلية تماشياً مع التوجه العام لوزارة العدل الذي يحرص على دفع عمليه التطوير والتغيير وتبادل المعلومات و الرؤي.

و شارك في هذه الدورة رؤساء و قضاة بمحاكمة استئناف القاهرة و الإسكندرية و طنطا و المنصورة و أسيوط وبني سويف وقنا، كما ضمت قضاة من محكمة النقض، ومحامين عامين بالنيابة العامة، ومستشارين من هيئتي النيابة الإدارية و قضايا الدولة، وقضاة من مجلس الدولة .

وتناولت الدورة موضوعات عدة مثل القيادة والإدارة، نظريات وأساليب القيادة، مهارات التعامل مع المتغيرات من منظور التنافسية ، النظريات الدفاعية و التحفيز الفكرى، الإبداع في حل المشكلات، وقد استعان المركز في ذلك بكوكبة من الأساتذة و المتخصصين في هذه المجالات.