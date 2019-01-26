شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للمطارات: تزويد مطار سفنكس بأحدث أنظمة الأمان والسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار طارق فوزى رئيس الشركة المصرية للمطارات، إن مطار سفنكس الدولي تم إنشاؤه لتخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي،ة، مشيرا إلى أنه تم تزويده بأحدث الانظمة الأمنية.

وأضاف فوزي، خلال كلمته باحتفالية يوم الطيران المدنى، المنعقدة في مطار سفنكس الدولي، بحضور وزير الطيران والسياحة تم تشغيل منظومة السيور اتوماتيكيا، وتوقيع العقود مع شركات الصيانة، وتم تدريب جميع العاملين على جميع الأنظمة الجديدة المطار، وتم تفعيل أعمال التشغيل والصيانة، تم توريد اللوحات الإرشادية بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري.

وأشار، إلى أن وضع المطار الحالي يتسع 300 رحلة، ومن المقرر زيادة سعته 5 أضعاف ليصل إلى 2600 راكب فى الساعة.