وصول 18 مصريا مرحلين من السعودية والكويت لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 18 مرحلا مصريا بعد ضبطهم لإقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة داخل المملكة العربية السعودية والكويت.
وأفاد مصدر بالمطار، أن 11 مصريا وصلوا قادمين على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، بالاضافة الى 3 مرحلين وصلوا على متن الطائر المصرية القادمة من الرياض، كما استقبل المطار 4 مرحلين قادمين من الكويت على متن طائرة مصرية.
وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وأقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم ان السلطات الامنية السعودية والكويتية قامت بضبطهم لمخالفتهم شروط الاقامة والعمل، وتبين طلب 3 منهم لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.
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