شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قوافل طبية من الداخلية لعلاج المواطنين بالمجان تزامنا مع احتفالات الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامناً مع احتفالات عيد الشرطة، وجه قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية ، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة لعلاج المرضى بالسويس حيث تم توقيع الكشف الطبى على 251 حالة من " المحتجزين، نزلاء السجون" بنطاق المديرية ، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ووإستمراراً لمبادرة " كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال توجيه قوافل طبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجاً وصرف الأدوية اللازمة بالمجان ، وجه قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة طبية إلى مديرية أمن أسيوط ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة ، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية الهدايا بدائرة مركز شرطة أسيوط، حيث أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 370 من المواطنين ، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وكذا تقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية وكذا القوافل الخدمية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.



استمرار القوافل



الكشف على المرضى



جانب من القوافل