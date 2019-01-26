شكرا لقرائتكم خبر عن "الطفولة والأمومة" يشيد بتدخل وزيرة التضامن لحماية "طفل البلكونة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، بالإجراءات التى اتخذتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحماية "طفل البلكونة".

وأوضحت أن "وزيرة التضامن" وجهت بتوفير كافة خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل الذى عرضته والدته لخطر السقوط من البلكونة وما عرف إعلاميا "بطفل البلكونة".

وأشارت إلى ان الطفل تعرض للرعب خلال تجربة مريرة، ويحتاج لدعم نفسي من خلال دار متخصص تابع لوزارة التضامن لإزالة آثار ما بعد الصدمة التى ستتسبب للطفل فى عواقب مستقبلية بسبب تعرضه لخطر محدق.

وأضافت أن وزيرة التضامن وجهت أيضا بضرورة مناظرة حالة الام من الناحية النفسية بشكل خاص والاسرة بشكل عام لضمان حمايتهم من الخطر، وعلاجهم إذا لزم الأمر، فضلا عن إجراء بحث اجتماعي للأسرة للوقوف علي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ومدى الاتزان النفسي للأم وصلاحيتها لرعايه أبنائها.

وفى هذا الصدد وجهت " العشماوى" الشكر لوزيرة للتضامن الإجتماعي لتحركها السريع لإعادة تأهيل الطفل ووضعه في مكان آمن، بالإضافة إلى رعاية الأسرة بالكامل.