شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تشارك بإصدارات متنوعة وموسوعة المعارك التاريخية لمصر بمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت القوات المسلحة جناحها السنوى للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخمسين والذى يستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لنشر الوعى والثقافة العسكرية وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصرى بمختلف فئاته .

وحرصت القوات المسلحة من خلال الجناح الذى تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية على المشاركة الفعالة فى تنمية الوعى القومى فى نفوس الشباب ونشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التى تتناول التاريخ المصرى العريق وتطور الجيش المصرى على مر العصور، ونشر نماذج لبطولات وتضحيات الشعب والجيش المصرى صانع الحضارة والتاريخ من خلال سلسلة من الموسوعات الشاملة والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، والتى تعتمد على مواكبة التطور فى مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات.

ويتضمن جناح القوات المسلحة هذا العام العديد من الإصدرات المتخصصة منها إصدارات هيئة البحوث العسكرية من بينها الموسوعة التاريخية " مصر عبر العصور " بدءً من عصور الدولة القديمة وانتهاءاً بالعصر الحديث، وأبرز الشخصيات التى أثرت العسكرية المصرية وتطورها على امتداد 7 آلاف عام.

كما يتضمن الجناح عرض للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والأفلام التاريخية والوثائقية التى انتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وقسماً خاصاً بالمشاركة المصرية فى الحرب العالمية الأولى، كما يعرض الجناح مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة فى مختلف التخصصات لنيل درجة الزمالة بكلية الدفاع الوطنى، والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية التابعان لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحدث رسائل الدكتوراه التى تخدم التنمية الشاملة للدولة، كذلك الإصدارات الخاصة بمعهد اللغات فى 14 لغة يتم تدريسها بالمعهد، وإصدارات معهد نظم المعلومات، وقسماً خاصاً بالجغرافيا والعلوم الاجتماعية يضم أطلس مصور ومجموعة من الخرائط المساحية لمصر، وأبرز إصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع لإدارة الشئون المعنوية فى مجال مكافحة الإدمان والمخدرات وأساليب مواجهة الضغوط وسيكولوجية رد الفعل والعلوم الاجتماعية والأسرة والطفل، كما يضم المعرض قسماً خاصاً للمعارف العامة يضم مجلدات إصدارات القوات المسلحة من الصحف والمجلات العسكرية من بينها " المجلة العسكرية والنصر والمجاهد والدفاع ومجلة الوفاء والمجلة الطبية العسكرية" بالإضافة لسلسلة من الموسوعات العربية والكتب فى مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والميكانيكية والفنون والأدب والتاريخ .

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض كما يقدم إهداءات لرواده عبارة عن سلسلة كتيبات تحكى معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وموسوعة المعارك التاريخية لمصر فى العصور الإسلامى والوسطى وانتهاء بالحديث.