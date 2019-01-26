شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بصربيا: استئناف الطيران المباشر بين القاهرة وبلجراد خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف برنامج "فى العالم" بالقناة الأولى للتلفزيون الصربى، سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلي فى لقاء مطول أفرده أحد أهم البرامج الإخبارية لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين على مدار العام الماضى، والخطط المتوقعة للعام المقبل.

وأبرز "الجويلى" خلال اللقاء أبرز الأنشطة الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2019، كاشفاً أن استئناف الطيران الصربى لرحلاته إلى الغردقة وشرم الشيخ خلال عام 2018، سيتلوه خلال عام 2019 استئناف الرحلات المباشرة بين العاصمتين، لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، بعد مباحثات مثمرة مع السفارة.

واعتبر سفير مصر فى بلجراد الإعلان عن خطط الشركة فى تسيير خطوط الطيران المباشرة بين بلجراد والقاهرة فى الأسبوع الأول من يونيو المقبل خطوة هامة ترسخ مكانة القاهرة كمركز إقليمي للخطوط الجوية إلى باقى أفريقيا، حيث ستكون النقطة الوحيدة لها فى القارة بما يمكنها من الربط مع الخطوط المصرية التى تخدم عواصم الدول الأفريقية. وتوقع "الجويلى" أن يكون لاستئناف الطيران المباشر تأثير إيجابى ليس فقط على تدفق حركة السياحة لكن أيضاً على التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى.

وأضاف سفير مصر لدى صربيا فى اللقاء أن المطروح عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة واستكمال تشكيل مجلس الأعمال المشترك فى عام 2019، مشيراً إلى أنه جارى بحث عدد من مذكرات التفاهم بين الجهات الفنية فى مجالات عديدة لا سيما الزراعة والصحة والعمل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس الأولوية التى تحظى بها الجوانب الاقتصادية للعلاقات الثنائية بما يخدم الجهود التنموية فى البلدين.