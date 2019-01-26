شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بحرارة الجو 5 درجات من الغد ورياح تصل للعاصفة بالمناطق المكشوفة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدء من غدا الأحد من المتوقع أن يشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 4 و 5 درجات على كافة الأنحاء.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يشهد غدا نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، خاصة فى الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، لافتا إلى أنه من المتوقع أيضا أن تشهد الأيام المقبلة بدء من غدا أمطار على جنوب سيناء.

وناشد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين توخى الحذر من الرياح خاصة مرضى الجهاز التنفسى وعدم التعرض للأماكن المكشوفة فضلا عن ارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، لافتا إلى استمرار فرص تكون الشبورة المائية على مدار الأسبوع، مطالبا السائقين بتوخى الحذر على الطرق واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.