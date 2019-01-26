شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح تميم.. مجلس النواب الليبى يتهم قطر بمحاولة عرقلة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، جماعة الإخوان وقطر وتركيا بالسعى لعرقلة الانتخابات المقبلة فى ليبيا، والمقرر إجراؤها خلال العام الجارى، مؤكدا أن هذه الجهات ستحاول افتعال المشكلات حتى لا تتم الانتخابات، وفقا لما نشرته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

وأوضح صالح في تصريحات صحفية، أن وقوف الليبيين صفاً واحداً سيبدد مخططاتهم وستتم الانتخابات كما هو مخطط لها، نافيا توتر علاقاته مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطنى، قائلاً إن تلك العلاقات طيبة ومعروفة وتاريخية.

وأكد صالح، أنه لم يحسم موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التى تسعى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجرائها خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية يتحقق باستبدال جميع حكام البلاد، مضيفًا أن ليبيا مؤهلة لانتخاب رئيس من الشعب طبقا للإعلان الدستورى الموجود حاليا، مؤكدا رغبة الشعب الليبى فى إجراء الانتخابات.

كما نفى صالح وجود أى خلافات مع القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر، مؤكدا أن ما قام به الأخير هو تحمل المسئولية فى تلك الظروف الصعبة عندما كان القتال فى بنغازى والهلال النفطى ودرنة وكل مكان من ليبيا.