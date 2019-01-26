شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى: افتتاح مطار العاصمة الإدارية فى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران، أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الطيران المدنى الـ89، سيتم تقديم الخدمة المميزة "أهلا" مجانا لذوى الاحتياجات الخاصة أثناء السفر والوصول، والتى تبلغ 600 جنيه للراكب المصرى و100 دولار للراكب الأجنبى.

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الطيران المدنى بعيد الطيران المدنى، بحضور وزيرا الطيران المدنى الفريق يونس المصرى ووزيرة السياحة رانيا المشاط بمطار سفنكس الدولى.

تحتفل جميع المطارات المصرية ومصر للطيران، اليوم، السبت، بعيد الطيران المدنى المصرى الـ89، والذى يتزامن هذا العام مع تشغيل رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس.

وأضاف وزير الطيران أنه في شهر أبريل سيتم افتتاح مطار العاصمة الإدارية الجديدة كما سيتم افتتاح مطار برنيس الدولى بنهاية العام الجارى.