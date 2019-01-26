شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الطيران والسياحة يشهدان الاحتفال بعيد الطيران من مطار سفنكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة احتفالية وزارة الطيران بعيد الطيران المدني، الذي يوافق 26 يناير من كل عام، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل الرسمي لمطار سفنكس الدولي.

وشهد حفل الاستقبال بالمطار عرضا للأطفال بالزي الفرعوني كما حرص الوزير على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال.

وانطلقت من مطار سفنكس الدولي، أمس الجمعة، أول رحلة للشركة الوطنية مصرللطيران اكسبريس، قادمة من مطار أسوان، على متنها 70 راكبا.

ومن المقرر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران الداخلية من مطار سفنكس الدولي، نحو 15 رحلة أسبوعيًا تخدم بها الحركة الداخلية في فترة إجازة نصف العام الدراسي من 25 يناير حتى 9 فبراير.

ويشهد الحجز على رحلات الشركة الداخلية من مطار سفنكس إلى المطارات الأخرى إقبالا كثيفا للحجز، بنسبة امتلاء تصل إلى 100% خاصة رحلات الأقصر وأسوان نظرًا لطبيعة الفصل الحالي، وإقبال متوسط على رحلات شرم الشيخ والغردقة.

ويعتبر هذا المطار في قلب القاهرة وسيقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر والذي يبعد 12 كيلومترا عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية في القاهرة في تنشيط سياحة اليوم الواحد.