3 إجراءات من "التضامن" بشأن واقعة "طفل البلكونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أشادت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإجراءات التي اتخذتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحماية "طفل البلكونة".

وقالت "العشماوي"، في بيان، اليوم السبت، إن وزيرة التضامن وجهت بتوفير جميع خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل الذي عرضته والدته لخطر السقوط من البلكونة وما عرف إعلاميا "بطفل البلكونة"، وأشارت إلى أن الطفل تعرض للرعب خلال تجربة مريرة، ويحتاج لدعم نفسي من خلال دار متخصصة تابع لوزارة التضامن لإزالة آثار ما بعد الصدمة التي ستتسبب للطفل في عواقب مستقبلية بسبب تعرضه لخطر محدق.

كما وجهت وزيرة التضامن، بضرورة مناظرة حالة الأم من الناحية النفسية بشكل خاص والأسرة بشكل عام لضمان حمايتهم من الخطر، وعلاجهم إذا لزم الأمر، فضلا عن إجراء بحث اجتماعي للأسرة للوقوف علي ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ومدى الاتزان النفسي للأم وصلاحيتها لرعايه أبنائها.

وفى هذا الصدد، وجهت " العشماوي" الشكر لوزيرة للتضامن الاجتماعي لتحركها السريع لإعادة تأهيل الطفل ووضعه في مكان آمن، بالإضافة إلى رعاية الأسرة بالكامل، بحسب بيان اليوم.