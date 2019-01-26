رغم تحسن الطقس.. ارتفاع أسعار الأسماك في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم:
ارتفعت أسعار الأسماك في دمياط، اليوم السبت، بشكل ملحوظ، رغم استقرار حركة الصيد بسبب تحسن الأحوال الجوية.
ويرصد "الخليج 365" متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، إذ بلغ سعر كيلو البوري 60 جنيهًا، و140 جنيهًا للدنيس و260 جنيهًا للجمبري "كبير" و150 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، واستقر سعر كيلو البطارخ عند 750 جنيهًا للكيلو، والسبيط 90 جنيهًا، و"البلطي الكبير" 40 جنيهًا، والجران 50 جنيهًا، والمرجان 150 جنيهًا.
وشهدت دمياط، قبل أيام سقوط أمطار على مناطق مختلفة في الإقليم وخصوصًا على مدينتي دمياط ورأس البر، ما أدى إلى توقف حركة الصيد لمدة أسبوع.
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