رئيس "برج العرب": برنامج مكثف لإنهاء تسليم 624 وحدة بمشروع "دار مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إعداد برنامج زمني مكثف لإنهاء تسليم 624 وحدة سكنية (26 عمارة)، جرى الانتهاء من تنفيذها بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، شاملة جميع أعمال المرافق، وتنسيق الموقع، والزراعة، والكهرباء، والطرق الأسفلتية.

وأضاف بدوي، في بيان، اليوم السبت، أن جهاز المدينة بدأ في تسليم الوحدات للفائزين بها تباعا، كاملة المرافق، ولا يوجد أي معوقات في التسليم، موضحًا أن مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، يُعد إحدى العلامات المضيئة بالمدن الجديدة، وتسعى الدولة من خلال هذا المشروع إلى توفير وحدة سكنية ملائمة لشريحة متوسطي الدخل.