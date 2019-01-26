وزير النقل: 75 دقيقة لرحلة مترو الخط الأول كاملة بعد تطوير محطة المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد نجيب:

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه كل من الدكتور أحمد فودة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، المهندس علي الفضالي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للشركة للتشغيل والصيانة، جولة تفقدية بمحطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة؛ لمتابعة التشطيبات النهائية للمحطة والانتهاء من أعمال الازدواج بين المحطتين.

وقال وزير النقل، إن تطوير المحطة وتنفيذ الازدواج يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو خاصة مع إجراء تعديل في منظومة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق في مايو 2018، ووضعت الوزارة خطة شاملة لهذا التطوير، بدأتها بهذا المشروع الذي سيكون له أثر إيجابي واضح في تحسين الخدمة المقدمة للركاب بالخط الأول.

وأضاف أن تنفيذ الإزدواج يؤدي لتخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة، بين المحطتين كما يساهم في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، وكذلك امتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة، والتي تعاني من كثافة الركاب، لافتا إلى أن هذا الازدواج بطول 1.3 كم ويبلغ تكلفته 500 مليون جنيه

وأشار عرفات إلى أن تكلفة أعمال تجديد محطة المرج الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه وتساهم في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، خاصة أن المحطة تتسم بكثافة ركاب عالية وبالتالي تطويرها وجعلها محطة علوية يؤثر إيجابيا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.

وأضاف الوزير أنه استكمالا لخطة تطوير المحطة ولتحقيق مستوى خدمة جيدة للركاب لم يقتصر الأمر عند تطوير محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة بل تم وضع خطة عمل للتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة القاهرة، لإعادة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة المرج الجديدة على الخط الأول لمترو الأنفاق للتكامل مع التطوير الذي تنفذه الوزارة في المحطة.​