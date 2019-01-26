دورة تدريبية لتدريب أعضاء الهيئات القضائية على القيادة والإدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

نظم المركز القومي للدراسات القضائية دورة تدريبية بعنوان "إعداد قادة المستقبل"، برعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وتحت إشراف المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشئون المركز.

وذكر بيان إعلامي، صادر عن الوزارة، اليوم السبت، أن الدورة التي عقدت بمقر المركز، تهدف إلى الارتقاء بقدرات أعضاء الهيئات القضائية، وتنمية مهاراتهم لتحقيق مستوى من الكفاءة في أداء عملهم يتميز بالإبداع والفاعلية تماشياً مع التوجه العام للوزارة، الذي يحرص على دفع عملية التطوير والتغيير وتبادل المعلومات والرؤى.

وشارك في هذه الدورة رؤساء وقضاة بمحاكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة وأسيوط وبنى سويف وقنا، كما ضمت قضاة من محكمة النقض، ومحامين عامين بالنيابة العامة، ومستشارين من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وقضاة من مجلس الدولة.

وتناولت الدورة عدة موضوعات مثل القيادة والإدارة، ونظريات وأساليب القيادة، ومهارات التعامل مع المتغيرات من منظور التنافسية، والنظريات الدفاعية والتحفيز الفكري، والإبداع في حل المشكلات.