ضبط سيدة استولت على 25 ألف جنيه من أموال التأمين الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء إبراهيم الديب القبض على سيدة بسوهاج لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من، نائب مدير عام منطقة جرجا بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي بسوهاج ضد "إيمان.م"، مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا، لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجرجا "بدون وجه حق" بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وقيام المذكورة بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق بلغ إجمالها، خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيهاً وتسعة وأربعون قرشاً، بعدم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزواجها بتاريخ 21/9/2008 من صاحب مكتب مقاولات واستمرارها في صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى بتاريخ 8/1/2003 خلال الفترة من أكتوبر 2008 حتى إبريل 2015 والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.