مصر | "الأمن العام": استهداف 77 بؤرة إجرامية وضبط 464 ألف قرص مخدر خلال أسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام": استهداف 77 بؤرة إجرامية وضبط 464 ألف قرص مخدر خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكافة محافظات الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام:

استهداف (77) بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية" ضبط خلالها (606 متهمين)، (24) قطعة سلاح ناري، (26) قضية اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (750 جراما لنبات البانجو المخدر، 500 جرام لمخدر الحشيش، 2,217 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 197 قرصا مخدرا)، تنفيذ (3653) حكما قضائيا متنوعا، تأمين تنفيذ (45) قرار إزالة، (847) قضية متنوعة، (1059) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (آر بى جي - 84 بندقية آلية - رشاش - 211 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" - 81 طبنجة – 681 فردا محلي الصنع - 3945 طلقة مختلفة الأعيرة - 1652 قطعة سلاح أبيض).

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص عثر بداخلها على (فرد محلي – 8 طلقات مختلفة الأعيرة – 5 قطع أسلحة بيضاء – أدوات وأجزاء التصنيع).

تنفيذ (1924) حكم جناية، 162857 حكم حبس، (252840) حكم غرامة، (60478) حكم مخالفة، ضبط (14) تشكيلاً عصابياً ضموا (41) متهماً، ارتكبوا (79) حادث سرقة متنوع، وتم ضبط (15) سيارة مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (58) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، انتحال صفة ، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (87) متهما.

في مجال ضبط القضايا المتنوعة:

تم ضبط (248) قضية أحداث، (9443) قضية مرافق عامة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

تم ضبط (284951) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال مكافحة المخدرات:

تم ضبط (1045) قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها (1127) متهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (360,206ك يلو جرام ) ، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (143,470كيلو جرام ) ،كمية من مخدر الأفيون وزنت (163 جراما )، كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,494كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (2,636 كيلو جرام)،كمية من مخدر الإستروكس وزنت (11,677كيلو جرام )، (464918) قرص مخدر مختلف الأنواع .

في مجال القضايا التموينية:

تم ضبط (6558) قضية تموينية متنوعة، ضبط خلالها (1365 أسطوانات بوتاجاز – 414670 لتر مواد بترولية – 1585,183 طن سلع غذائية وتموينية مدعمة ، وسلع غير صالحة للإستهلاك).

قضايا التيار الكهربائي:

تم ضبط (65390) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (45,691,286 جنيه).

في مجال قضايا التهرب الضريبي:

تم ضبط (992) قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها:(92) حالة ضرائب عامة ، وكذا كشف (185) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة ، وضبط (233) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (12) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى ، (30) قضية فى مجال الجمارك ، (111) حالة تحرى مدين ولجان فحص وقد تم التصالح فى (200) قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها (984,537) جنيه.

في مجال جرائم الأموال العامة:

أسفرت الجهود عن ضبط (15) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال- إختلاس وإستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع " بقيمة بلغت (39,670,292 تسعة وثلاثون مليون وستمائة وسبعون ألف ومائتان وإثنان وتسعون جنيه مصرى – 7,400 سبعة آلاف وأربعمائة عملة أجنبية مختلفة).

في قضايا النقل والمواصلات:

تم ضبط (368) قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط (8) تشكيلات عصابية ).

في قضايا قضايا المصنفات:

تم ضبط (167) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية .

في مجال قضايا المسطحات المائية:

تم ضبط (806) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، (769) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، (718) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، (184) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، (161) فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ إزالة (4224) لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين (986) لنش وباخرة سياحية.

في مجال أمن الموانئ:

تم ضبط (15) قضية تهريب ، و (560) قضية متنوعة بقطاع أمن الموانى.

في مجال الأمن السياحي:

تم ضبط (3530) قضية ومخالفة فى مجال ( الحفر والتنقيب عن الآثار ، التعدى على أرض آثار ، حيازة قطع آثرية ).

في مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة:

تم تأمين تنفيذ إزالة (9142) حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.