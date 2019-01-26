مصر | ضبط سيدة استولت على 25 ألف جنيه من أموال "التأمين الاجتماعي" بسوهاج

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة بسوهاج لقيامها بالاستيلاء على أكثر من 25 ألف جنيه من أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو "ممدوح. ق. ح" نائب مدير عام منطقة جرجا بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي القطاع الحكومي بسوهاج ضد المدعوة "إيمان. م. ا" مواليد 1987، مقيمة بدائرة مركز شرطة جرجا، لقيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بجرجا "بدون وجه حق" بالمخالفة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وقيام المذكورة بالاستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق بلغ إجماليها ( 25,314,49 ) خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيهاً وتسعة وأربعون قرشاً، بعدم إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بزواجها بتاريخ 21/9/2008 من صاحب مكتب مقاولات واستمرارها في صرف المعاش المستحق لها عن والدها المتوفى بتاريخ 8/1/2003 خلال الفترة من أكتوبر 2008 حتى إبريل 2015 والاستيلاء على المبلغ المالي المشار إليه بدون وجه حق مما أضر بأموال الهيئة بما هو قيمة المبلغ المالى المستولى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.