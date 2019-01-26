مصر | "الداخلية" توجه قوافل طبية وخدمية بنطاق مديريتي أمن السويس وأسيوط (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" توجه قوافل طبية وخدمية بنطاق مديريتي أمن السويس وأسيوط (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار استراتيجيتها الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية، واستمراراً لتفعيل تلك الجهود، فقد قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن (السويس) للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، ولا سيما كبار السن وذوي الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الاحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والاشتراطات الفنية والصحية والهندسية وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين.

وجاء ذلك خلال الفترة من 20/1/2019 حتى 22/1/2019، كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد (251) حالة من "المحتجزين، نزلاء السجون" بنطاق المديرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستمراراً لمبادرة " كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال توجيه قوافل طبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجاً وصرف الأدوية اللازمة بالمجان، فقد قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة طبية إلى مديرية أمن أسيوط ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية الهدايا بدائرة مركز شرطة أسيوط وقد أسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبي على عدد (370) من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وكذا تقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية وكذا القوافل الخدمية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.