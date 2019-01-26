مصر | ضبط عامل لسرقته محل هواتف محمولة في عابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لسرقته محل هواتف محمولة في عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من داخل مكتب لبيع الهواتف المحمولة بعابدين.

وتبلغ لقسم شرطة عابدين من المدعو "أحمد. س. ا"، سن 35، مدير أحد مكاتب بيع الهواتف كائن بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب عمله فوجىء بحضور أحد الأشخاص وطلب شراء بعض الهواتف المحمولة فتوجه للمخزن الخاص للمحل وعقب عودته اكتشف عدم تواجده وكسر درج المكتب وسرقة مبلغ مبالي 6 آلاف جنيه وهاتف محمول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكابه الواقعة المدعو "محمود. ح. ك" سن 35، عامل ومقيم بالجيزة، سبق اتهامه في 7 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "سرقة، خيانة أمانة"، حيث تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي 4800 جنيه من متحصلات الواقعة والهاتف المحمول المستولى عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.