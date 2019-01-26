مصر | "رزق وإسلام".. سقوط عصابة "الأب وابنه" لسرقة المساكن بالسلام

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالسلام. وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة تمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط كلٍ من: "رزق. ا. م"، سن 42، سبق اتهامه في قضية "مشاجرة وضرب" ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "سرقة مسكن، هروب من المراقبة، و"إسلام"، نجل الأول، سن 18، مقيمان بدائرة القسم، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة السرقة المساكن حال استقلالهما دراجة نارية البخارية "ملك وقيادة الثاني"، وبحوزتهما (3 أجنة حديدية، 4 مفك كهرباء، زرادية، كمية من المفاتيح المصطنعة" التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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