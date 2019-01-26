مصر | بعد ارتكابه 3 وقائع.. سقوط "مصطفى الكهربائي" سارق السيارات في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ارتكابه 3 وقائع.. سقوط "مصطفى الكهربائي" سارق السيارات في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة السيارات بالسلام.

وعقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة تمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط المدعو "مصطفى. م. ع" سن 30، كهربائي سيارات ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في 12 قضية، لقيامه بارتكاب العديد من حوادث سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حال استقلاله سيارة نقل "مبلغ بسرقتها"، وبحوزته (فرد خرطوش عيار 12م وطلقتين لذات العيار).

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب " المفتاح المصطنع " وحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، كما اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارتين الأولى والثانية بمكان إخفائهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.