أخبار مصر | عاجل.. تدخل حكومي جديد لحماية "طفل البلكونة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تدخل حكومي جديد لحماية "طفل البلكونة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة، بالإجراءات التى اتخذتها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لحماية "طفل البلكونة".

وأوضحت أن الوزيرة وجهت بتوفير كافة خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل الذي عرضته والدته لخطر السقوط من البلكونة وما عرف إعلاميا "بطفل البلكونة".

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، أن الطفل تعرض للرعب خلال تجربة مريرة، ويحتاج لدعم نفسي من خلال دار متخصص تابع لوزارة التضامن لإزالة آثار ما بعد الصدمة التي ستتسبب للطفل في عواقب مستقبلية بسبب تعرضه لخطر محدق.

وأضافت الدكتورة عزة العشماوي، أن وزيرة التضامن وجهت أيضا بضرورة مناظرة حالة الام من الناحية النفسية بشكل خاص والاسرة بشكل عام لضمان حمايتهم من الخطر، وعلاجهم إذا لزم الأمر، فضلا عن إجراء بحث اجتماعي للاسره للوقوف علي ظروفهم الاقتصاديه والاجتماعيه ومدي الاتزان النفسي للأم وصلاحيتها لرعايه أبنائها.

وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة عزة العشماوي الشكر لوزيرة للتضامن الإجتماعي لتحركها السريع لإعادة تأهيل الطفل ووضعه في مكان آمن، بالإضافة إلى رعاية الأسرة بالكامل.

كانت الدكتورة عزة العشماوي، شكرت المستشار نبيل صادق، النائب العام، ورجال الداخلية، ومباحث 6 أكتوبر، لسرعة تدخلهم والنجاح في القبض على سيدة واقعة " طفل البلكونة".

وأشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى أنه فور تقدم المجلس القومى للطفولة والامومة ببلاغ للنائب العام، مساء أمس، سارعت أجهزة الأمن للقبض على السيدة المذكورة ونجحت في إلقاء القبض عليها، وجار عرضها على النيابة المختصة والتى ستباشر التحقيقات.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي، سرعة استجابة مكتب النائب العام، ورجال الداخلية، لجميع البلاغات التى يتقدم بها المجلس القومى للطفولة والامومة لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مشيدة بما تم اتخاذه من إجراءات سريعة في واقعة " طفل البلكونة"ّ.

يذكر أن المجلس القومى للطفولة والامومة، تقدم ببلاغ للسيد النائب العام، فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعي " لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدي الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر ، بمدينة 6 أكتوبر ، محافظة الجيزة، لتعرض حياته للخطر، وسط صراخ و إستغاثة الطفل، وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.