أخبار مصر | وزير النقل يتابع التشطيبات النهائية لتطوير محطة المرج الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع التشطيبات النهائية لتطوير محطة المرج الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه كل من الدكتور أحمد فودة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو والعضو المنتدب للدعم الفني، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للشركة للتشغيل والصيانة، جولة تفقدية بمحطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وذلك لمتابعة التشطيبات النهائية للمحطة والانتهاء من أعمال الازدواج بين المحطتين.

وصرح وزير النقل، بأن تطوير هذه المحطة وتنفيذ الازدواج يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو خاصة مع إجراء تعديل في منظومة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق في مايو 2018 حيث وضعت وزارة النقل خطة شاملة لهذا التطوير بدأتها بهذا المشروع الذي سيكون له أثرا إيجابيا واضحا في تحسين الخدمة المقدمة للركاب بالخط الأول حيث سيؤدي تنفيذ الإزدواج إلى تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة، بين المحطتين كما سيساهم هذا الازدواج في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، وكذلك امتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة، والتي تعاني من كثافة الركاب.

ولفت إلى أن هذا الازدواج بطول 1.3 كم ويبلغ تكلفته 500 مليون جنيه وأشار "عرفات" إلى أن تكلفة أعمال تجديد محطة المرج الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه وستساهم في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، وخاصة أن هذه المحطة تتسم بكثافة ركاب عاليه وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة وجعلها محطة علوية سيؤثر إيجابيا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.

وأشار إلى أن أعمال التطوير التي تم تنفيذها شملت إنشاء مبنى كامل مكون من دورين وإعادة زرع أعمدة الشبكة وتركيب شبكة هوائية كالمستخدمة فى الخط بالكامل، لاستيعاب التشغيل حتى المرج الجديدة وتركيب أجهزة الإشارات على طول السكة بنفس مواصفات الخط الأول، وتركيب أجهزة تحكم وربطها مع أجهزة التحكم المركزى للخط وتنفيذ غرفة معدلات كهربائية شاملة تركيب أجهزة كهربائية لتقوية الطاقة الكهربائية لاستيعاب القطارات حتى محطة المرج الجديدة وكذلك تركيب عدد 8 سلالم كهربائية ومصعد كهربائي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالإضافة إلى أن المحطة تتكون من صالتين للتذاكر الاولى علوية والأخرى سفلية للتيسير على الركاب ومنع التكدس بالمحطة كما تم تركيب 36 بوابة تذاكر جديدة للدخول والخروج وتغطية المحطة بمنظومة كاميرات مراقبة حديثة