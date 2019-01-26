أخبار مصر | وزير النقل يتابع التشطيبات النهائية لتطوير محطة المرج الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يتابع التشطيبات النهائية لتطوير محطة المرج الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصرح وزير النقل، بأن تطوير هذه المحطة وتنفيذ الازدواج يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بضرورة تطوير وتحديث الخط الأول للمترو خاصة مع إجراء تعديل في منظومة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق في مايو 2018 حيث وضعت وزارة النقل خطة شاملة لهذا التطوير بدأتها بهذا المشروع الذي سيكون له أثرا إيجابيا واضحا في تحسين الخدمة المقدمة للركاب بالخط الأول حيث سيؤدي تنفيذ الإزدواج إلى تخفيض زمن التقاطر من 12 دقيقة إلى 3.5 دقيقة، بين المحطتين كما سيساهم هذا الازدواج في الوصول بزمن الرحلة من حلوان إلى المرج الجديدة إلى الزمن القياسي وهو 75 دقيقة، وكذلك امتصاص الكثافة العالية للركاب بأرصفة محطات الخط الأول خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة، والتي تعاني من كثافة الركاب.
وأشار "عرفات" إلى أن تكلفة أعمال تجديد محطة المرج الجديدة تبلغ 100 مليون جنيه وستساهم في النهوض بمستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو، وخاصة أن هذه المحطة تتسم بكثافة ركاب عاليه وبالتالي فإن تطوير هذه المحطة وجعلها محطة علوية سيؤثر إيجابيا على كفاءة التشغيل ومستوى الخدمة المقدمة لركاب المترو.
وأضاف الوزير أنه استكمالا لخطة تطوير المحطة ولتحقيق مستوى خدمة جيدة للركاب لم يقتصر الأمر عند تطوير محطة المرج الجديدة وازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة بل تم وضع خطة عمل للتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة القاهرة، لإعادة تطوير المنطقة المحيطة بمحطة المرج الجديدة على الخط الأول لمترو الأنفاق للتكامل مع التطوير الذي تنفذه الوزارة النقل في المحطة وكذلك دراسة المقترح الخاص بإنشاء كوبري مشاة يربط محطة المرج الجديدة لمترو الانفاق مع محطة 23 يوليو للسكك الحديدية على خط شبين القناطر لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة وتحقيق سهولة التنقل للركاب بين محطتي المترو والسكك الحديدية.
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