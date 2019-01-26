أخبار مصر | صحيفة: زيارة ماكرون لمصر تدل على أهميتها الاستراتيجية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: زيارة ماكرون لمصر تدل على أهميتها الاستراتيجية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت صحيفة "لوريان لوجور" الناطقة بالفرنسية زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر حاملًا طموح تعزيز "الشراكة الاستراتيجية" مع أكبر بلد في العالم العربي من حيث عدد السكان، والذي تدعمه باريس كمركز للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تعد واحدة من التحركات الخارجية النادرة التي يجريها الرئيس الفرنسي في بداية العام، حيث تشهد البلاد منذ أكثر من شهرين الأزمة الاجتماعية لـ"السترات الصفراء".

وشددت على أن إبقاء الزيارة على جدول أعمال ماكرون على الرغم من الأحداث الداخلية تدل على الأهمية التي توليها فرنسا لمصر "التي تعتبرها مهمة للغاية لأمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا"، بحسب ما أكدته الرئاسة الفرنسية.

وبالإضافة إلى ذلك، تنظر فرنسا لمصر بوصفها "سوق كبيرة"، حيث تعد باريس موردها الحادي عشر. ولكن، تحقق تقدم خلال السنوات الأخيرة، بصفة خاصة في مجال التسليح بعقود بقيمة 6 مليارات يورو منذ عام 2015.

وقد تم بالفعل تسليم 24 طائرة رافال، ولا تزال المفاوضات جارية بشأن الحصول على 12 طائرة أخرى، ولكن لن يتم الإعلان عن اتفاق خلال هذه الزيارة.

وصرحت الرئاسة الفرنسية: "ليس من المستبعد أن تستكمل مصر أسطولها من الرافال في الأشهر المقبلة، لكن لن يتم توقيع عقود" خلال الزيارة.

ومن المفترض أن يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته يوم الأحد، ويستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين في القصر الرئاسي، وسيبحثان مكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية المتمثلة في ليبيا وسوريا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وسيتم توقيع نحو ثلاثين اتفاقية وعقد بـ"مئات الملايين من اليورو" في مجالات النقل والطاقة المتجددة والصحة والأغذية الزراعية.